В Италии произошла трагедия во время футбольного матча. На 14-й минуте матча между Ланчотто Кампи и Кастельфиорентино в рамках пятого дивизиона Италии потерял сознание игрок, а на следующий день умер.
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Трагедия на футбольном поле
Итальянской вингер Кастельфиорентино Маттиа Джани упал на газон, схватившись за грудь. Матч немедленно остановили, 26-летнему футболисту сделали массаж сердца, а затем госпитализировали в больницу.
При этом семья Маттиа Джанни была на трибунах во время игры. Утром 15 апреля стало известно, что футболист умер из-за сердечного приступа с эпилептическим припадком – врачи констатировали смерть.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Маттиа Джанни.