Нельзя позволять ублюдкам быть на международной арене, – реакция Зозули на атаку по Украине

Ночью 28 апреля россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Бывший нападающий сборной Украины и активный волонтер Роман Зозуля отреагировал на ракетную атаку врага по его родной стране.

Оккупанты обстреляли украинские города 23 ракетами, 21 из них удалось обезвредить нашим силам ПВО. К сожалению, не обошлось без серьезных разрушений и погибших. Вражеская ракета разрушила целый подъезд в многоэтажке в Умани. Также обстрел унес жизни 2-летней девочки и 31-летней женщины в Днепре.

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Ракетный удар в Умани прервал жизнь сразу 14 украинцев, двое из них – дети. Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).

Украинский спорт с самого утра реагирует на ракетные обстрелы захватчиков. Одним из первых свой комментарий оставила призер Олимпиады-2020 в Токио из каноэ Людмила Лузан, которая вместе с командой жила в отеле в 300 метрах от места попадания ракеты в Киеве.

Напомним, что с 24 по 28 апреля в Умани проходит Кубок Украины по гребле. Лузан из-за нервного срыва отказалась от финальных заездов и обратилась в Международную федерацию гребли, которая хочет вернуть в соревнования россиян и белорусов.

Зозуля: Обычный дом, в котором спокойно спали родители и дети

Свою реакцию на террористскую атаку оставил и украинский футболист Роман Зозуля, уже давно выступающий в Испании. Но даже на расстоянии еще с 2014 помогает нашим военным, которые защищают страну на передовой.

Зозуля заверил, что нужно сделать все, чтобы российский спорт был дальше соревнований с цивилизованным миром. Хотя МОК рекомендует вернуть атлетов враждебных стран в международные турниры. Уже несколько федераций повелись на эти советы.

Ночью пи**расы совершили ракетный удар по Украине. Снова 4 утра. Снова ракеты. Из 23 ракет – 21 были уничтожены силами ПВО. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Умань… Попадание в жилой, многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые. Обычный дом, где спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки. Прямое попадание. Разрушение. Изуродованные жизни и квартиры. Боль и уныние. Российские гниды по-прежнему остаются безнаказанными. Нельзя разрешать уродам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике. Выгнать, уничтожить. За все отплатят. Каждый из них почувствует горе,

– написал Зозуля.

Ранее Зозуля уверял, что будет продолжать профессионально играть в футбол, чтобы помогать украинским военным. С 8 декабря 2022 года Роман выступает за испанское Райо Махадаонда. В нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых забил один гол. Роман успевает не только играть в футбол, но и активно заниматься волонтерством.