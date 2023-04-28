Окупанти обстріляли українські міста 23 ракетами, 21 із них вдалось знешкодити нашим силам ППО. На жаль, не обійшлось без серйозних руйнувань та загиблих. Ворожа ракета зруйнувала цілий під'їзд у багатоповерхівці в Умані. Також обстріл забрав життя 2-річної дівчинки та 31-річної жінки у Дніпрі.

До теми "Куди ж ви дивитесь, народи": як український спорт реагує на терористичний обстріл окупантів

Ракетний удар в Умані перервав життя одразу 14 українців, двоє з них – діти. Також постраждали 18 людей (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

Український спорт із самого ранку реагує на ракетний обстріл загарбників. Однією з перших свій коментар залишила призерка Олімпіади-2020 у Токіо з каное Людмила Лузан, яка разом із командою жила у готелі в 300 метрах від місця влучання ракети в Умані.

Нагадаємо, що з 24-го по 28-ме квітня в Умані відбувається Кубок України з веслування. Лузан через нервовий зрив відмовилась від фінальних заїздів та звернулась до Міжнародної федерації веслування, яка хоче повернути до змагань росіян та білорусів.

Зозуля: Звичайний будинок, в якому спокійно спали батьки та діти

Свою реакцію на терористу атаку залишив й український футболіст Роман Зозуля, який вже давно виступає в Іспанії. Але навіть на відстані ще з 2014 року допомагає нашим військовим, які захищають країну на передовій.

Зозуля запевнив, що потрібно зробити усе, аби російський спорт був далі від змагань із цивілізованим світом. Хоча МОК рекомендує повернути атлетів ворожих країн до міжнародних турнірів. Вже декілька федерацій повелись на ці поради.

Вночі пі**раси здійснили ракетний удар по Україні. Знов 4 ранку. Знов ракети. З 23 ракет – 21 була знищена силами ППО. На жаль, цього виявилось недостатньо. Умань…Влучання в житловий, багатоповерховий будинок. Є загиблі та поранені. Звичайний будинок, в якому спокійно спали батьки та діти. Бабулі та дідусі. Пряме влучання. Руйнування. Знівечені життя та квартири. Біль та смуток. Російські гниди і далі залишаються безнаказаними. Не можна дозволяти виродкам знаходитись на міжнародній арені. У спорті, кіно, музиці та політиці. Вигнати, знищити. За все відплатять. Кожен з них відчує горе,

– написав Зозуля.

Раніше Зозуля запевняв, що продовжуватиме професійно грати у футбол, аби допомагати українським військовим. З 8 грудня 2022 року Роман виступає за іспанське Райо Махадаонда. У цьому сезоні провів 13 матчів, у яких забив один гол. Роман встигає не лише грати у футбол, а й активно займатись волонтерством.