Улыбка идущего убивать человека – Меркушина отреагировала на сообщение россиянки Подчуфаровой

Похоже, что российские спортсмены даже не пробуют попасть на международную арену. К примеру, биатлонистка Ольга Подчуфарова опубликовала в своих соцсетях фотографию со своим близким товарищем, вступившим в ряды русской армии.

Но больше всего в этой ситуации удивила Ольга Абрамова. Бывшая биатлонистка сборной Украины лайкнула это сообщение, а также оставила комментарий.

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Меркушина иронически прокомментировала пост россиянки

Один из пользователей прокомментировал понравившуюся эксбиатлонистку национальной команды: "Абсурднее содержания этого поста только Ольга Абрамова, которая его лайкнула, будучи гражданкой Украины".

Абрамова ответила ему: "Меня восхищают идущие добровольцем. А вы как, добровольно или повестку ждете?"

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина также отреагировала на скандальную корреспонденцию россиянки.

Спорт вне политики? Улыбка человека, который идет убивать. Убивай и насилуй, только женщине не говори, чтобы не знала,

– написала Анастасия.



Реакция Анастасии на пост Подчуфаровой / Фото из инстаграмма Меркушиной

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