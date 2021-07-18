Ультрас клуба УПЛ угрожают срывом домашних матчей: фанаты озвучили свои требования
В субботу, 17 июля, фанаты Черноморца прибыли на тренировочную базу клуба, чтобы пообщаться с руководством и игроками команды. Недовольство фанатского актива одесситов вызвало назначение главного тренера.
Отставка "динамовцев"
Тренер Юрий Мороз перебрался из ликвидированной молодежной команды "Динамо" в Черноморец. Этот факт не понравился ультрас клубу.
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Активные фанаты одесситов пробрались на тренировочную базу команды и выставили свои требования руководству и игрокам. Главное требование болельщиков – тренеры и игроки, имеющие отношение к киевскому клубу, должны покинуть команду до начала чемпионата.
В противном случае ультрас оставляют за собой право срывать домашние матчи Черноморца в Одессе. Фанаты намекнули, что в случае отклонения требований "моряки" будут принимать соперников за пределами Южной Пальмиры.
Что известно о назначении Мороза в Черноморец
- Юрий Мороз возглавил Черноморец 26 июня. В его тренерский штаб вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые работали с наставником в молодежных командах "бело-синих".
- Ранее СМИ заявляли, что одесский клуб может превратиться в фарм-клуб Динамо – к Черноморцу уже присоединился ряд молодых игроков киевлян.