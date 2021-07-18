Відставка "динамівців"
Тренер Юрій Мороз перебрався з ліквідованої молодіжної команди «Динамо» в Чорноморець. Цей факт не сподобався ультрас клубу.
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Активні фанати одеситів пробралися на тренувальну базу команди і виставили свої вимоги керівництву і гравцям. Головна вимога уболівальників – тренери та гравці, що мають відношення до київського клубу, повинні залишити команду до початку чемпіонату.
В іншому випадку ультрас залишають за собою право зривати домашні матчі Чорноморця в Одесі. Фанати натякнули, що у випадку відхилення вимог "моряки" прийматимуть суперників поза межами Південної Пальміри.
Що відомо про призначення Мороза в Чорноморець
- Юрій Мороз очолив Чорноморець 26 червня. До його тренерського штабу увійшли Сергій Шматоваленко і Андрій Анненков, які працювали з наставником у молодіжних командах "біло-синіх".
- Раніше ЗМІ заявляли, що одеський клуб може перетворитися на фарм-клуб Динамо – до Чорноморця вже приєдналась низка молодих гравців киян.