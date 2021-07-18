Відставка "динамівців"

Тренер Юрій Мороз перебрався з ліквідованої молодіжної команди «Динамо» в Чорноморець. Цей факт не сподобався ультрас клубу.

До слова Динамо вперше програло у міжсезоння, Шкурін забив у третьому матчі поспіль: відео

Активні фанати одеситів пробралися на тренувальну базу команди і виставили свої вимоги керівництву і гравцям. Головна вимога уболівальників – тренери та гравці, що мають відношення до київського клубу, повинні залишити команду до початку чемпіонату.

В іншому випадку ультрас залишають за собою право зривати домашні матчі Чорноморця в Одесі. Фанати натякнули, що у випадку відхилення вимог "моряки" прийматимуть суперників поза межами Південної Пальміри.

Що відомо про призначення Мороза в Чорноморець