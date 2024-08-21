Поддерживал тесные связи с врагом, – ультрас Динамо выступили против Суркиса

В Верховной Раде большинством голосов был принят закон о запрете деятельности УПЦ МП в Украине. Среди народных депутатов были те, кто воздержался или проголосовал против.

Депутат "Платформы за жизнь и мир", а также один из владельцев Динамо Григорий Суркис был против запрета УПЦ МП в Украине. Ультрас киевлян выступили с заявлением в котором требуют, чтобы отстранить одного из руководитель киевского клуба.

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Какие требования ультрас Динамо в заявлении

Ультрас Динамо выступили с заявлением в котором говорится о том, что они возмущены решением Григория Суркиса проголосовать против запрета деятельности УПЦ МП на территории Украины. Фанаты столичного клуба считают, что этим поступком владелец Динамо действует в интересах врага, что является неприемлемым.

Также они заявили, что Григорий Суркис уже много лет имеет связи с пророссийскими политиками и олигархами. Депутат своими действиями показывает то, что он против Украины.

Он был одним из тех, кто активно поддерживал тесные связи с врагом даже после аннексии Крыма, начала войны на Донбассе и продолжает это делать и сейчас. Его голос против запрета московской церкви, которая в течение длительного времени распространяет российскую пропаганду и поддерживает агрессию против Украины, стал очередным доказательством его измены,

– говорится в заявлении ультрас.

Фанаты Динамо считают такую позицию Суркиса неприемлемой, когда Украина борется за свою независимость и территориальную целостность. Один из владельцев Динамо, по мнению ультрас киевлян, годами нанес вред украинскому государству.

В итоге болельщики Динамо заявили о том, что Григорий Суркис не может руководить командой, которая всегда была символом украинской гордости и сопротивления. Они считают, что Динамо должно вычеркнуть из истории клуба многолетнего врага Украины.