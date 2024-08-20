В обнародованном списке тех, кто воздержался или проголосовал против фигурирует имя депутата и футбольного функционера – Григория Суркиса. Вице-президент УЕФА против запрета УПЦ МП в Украине.

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Голосование о запрете УПЦ МП в Украине

Законопроект о запрете УПЦ МП в Украине был принят большинством голосов. Вариант "за" набрал 265 голосов, четверо воздержались, еще 29 народных депутатов проголосовали против.

Кроме Григория Суркиса, выступили против запрета УПЦ МП в Украине другие представители спорта. Среди них экс-журналист Георгий Мазурашу из партии "Слуга народа".

К слову. Ранее, Григорий Суркис высказывался о том, что российским спортсменам не место в спорте.

Нестор Шуфрич – бывший президент Федерации стрельбы из лука Украины и исполняющая обязанности президента Федерации легкой атлетики – Ольга Саладуха отсутствовали на голосовании.