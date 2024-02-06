К сожалению, война невозможна без трагических событий. И ультрас киевлян уже потеряли большое количество своих побратимов, с которыми годами поддерживали "бело-синих".

К теме Навсегда в строю: на фронте погиб известный фанат Динамо Дмитрий Иванов

Навсегда в памяти

Сообщество активных болельщиков киевлян в щемящем видео вспомнили своих друзей, которые теперь наблюдают за результатами Динамо с небес.

33 фанаты, которые, к сожалению, уже никогда не придут на любимый сектор. Имена которых навеки останутся в истории фанатского движения, как смелых и отважных воинов,

– говорится в сообщении-упоминании о павших в боях.

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Отметим, что свой следующий официальный поединок киевское Динамо проведет 25 февраля на выезде против Металлиста 1925, стартовый свисток прозвучит в 15:30.