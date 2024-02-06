На жаль, війна неможлива без трагічних подій. І ультрас киян вже втратили велику кількість своїх побратимів, з якими роками підтримували "біло-синіх".

До теми Назавжди у строю: на фронті загинув відомий фанат Динамо Дмитро Іванов

Назавжди в пам'яті

Спільнота активних уболівальників киян у щемливому відео пригадала своїх друзів, які тепер спостерігають за результатами Динамо з небес.

33 фанати, які, на жаль, вже ніколи не прийдуть на улюблений сектор. Імена яких навіки залишаться в історії фанатського руху, як смілих і відважних воїнів,

– йдеться у повідомленні-згадці про полеглих у боях.

Дивіться відео про загиблих захисників України з фанатського сектора Динамо

Зазначимо, що свій наступний офіційний поєдинок київське Динамо проведе 25 лютого на виїзді проти Металіста 1925, стартовий свисток пролунає о 15:30.