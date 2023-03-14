Дальше – без нас: Украину исключили из совместной заявки на проведение ЧМ-2030 по футболу

Украина больше не претендует на то, чтобы провести матчи чемпионата мира по футболу в 2030 году. Нашу страну исключили из совместной заявки Испании и Португалии, заменив на Марокко.

Первым о том, что Украину могут исключить из совместной заявки на проведение ЧМ-2030, сообщало издание The Athletic. Там указали, что нашу страну планируют заменить на Марокко. Среди причин такого решения:

война, которая продолжается в Украине,

уголовные производства против президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко,

территориальная близость Марокко к Испании и Португалии.

Достойно внимания Возможность сборной Украины: ФИФА утвердила революционный формат ЧМ, на котором сыграют 48 команд

Уже 14 марта эту информацию подтвердил и журналист Sky Sports Роб Гаррис.

А уже после этого и король Марокко Мохаммед VI в своем послании официально заявил, что его страна присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Украины в заявке нет.

Еще после первой информации о том, что Украину могут исключить из заявки на проведение ЧМ-2030, редакция 24 Канала обратилась за комментарием по этому поводу в Украинскую ассоциацию футбола. Нам пообещали предоставить комментарий. Но пока дополнительную информацию мы не получили.

Стран-хозяек ЧМ-2030 выберут на конгрессе ФИФА в 2024 году. На проведение Мундиаля претендуют совместные заявки Греции, Египта и Саудовской Аравии, а также Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.