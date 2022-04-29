Украину бомбят бандеровцы и неонацисты – экс-тренер Динамо о разговоре с родителями

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об отношениях с родителями во время войны в Украине. Белорусский специалист не может достучаться до родных, которых "кормят" лживой информацией о "спецоперации" России.

Хацкевич: Они попросили прекратить, у них другая информация

48-летний белорусский наставник с начала войны стоит на стороне Украины. Что не скажешь о его самых родных людях.

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Александр Хацкевич рассказал об общении с родителями, живущими в родной Беларуси, где открыто врут о полномасштабном вторжении России в Украину. Родные бывшего наставника Динамо не верят сыну, рассказывающему об ужасах "русского мира".

Футбольный тренер присылал своим родным жуткие фото из Бучи и Гостомеля. В ответ он получил только слова, что Украину бомбят не россияне, а бандеровцы и неонацисты.

"Не хочу, чтобы кто-то столкнулся с ситуацией, когда родители не верят детям. Я посылал родителям фотографии из Бучи и Гостомеля, но они попросили прекратить, у них другая информация об этой ситуации. И сейчас мы, когда общаемся, тему войну не затрагиваем" , – рассказал Хацкевич.

Говорю им, что уехал из Киева, а они мне: "Ну конечно, вас же бандеровцы и неонацисты бомбят". Мы уже не говорим об этом. Меня волнует их здоровье, а их внуки и правнук. Они хотят, чтобы я вернулся в Беларусь, но я сказал, что паспорт Беларуси не поменяю, но буду жить в Украине,

– сказал наставник.

Отметим, что белорусский наставник работал в России и Украине. Последним клубом в его тренерской карьере был Ротор из Волгограда. Пока Хацкевич находится без команды.