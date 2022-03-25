Хацкевич: Мы предоставили платформу для россиян, мы уже завязались в эту войну

48-летний уроженец белорусского Минска рассказал о запятнанности его страны, предоставившей России территорию для еще большего вторжения в Украину. Александр Хацкевич заявил, что 24 февраля разделило общество на людей и россиян, куда еще может добавиться Беларусь.

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Бывший наставник Динамо уверен, что если белорусские солдаты ворвутся на украинскую территорию, то должны иметь с собой черные мешки, в которых они будут возвращаться на Родину.

"Мы предоставили платформу для россиян, мы уже завязались в эту войну. Военная техника ездит по улицам наших городов. Беларусь и лично Лукашенко уже стали соучастниками. Белорусских солдат здесь нет, надеюсь, что их нет. Но то, что Лукашенко открыл границы для входа русской армии, сделало его соучастником. И если он отдаст преступный приказ своей армии войти на территорию Украины, то этим ребятам нужно брать с собой черные мешки, потому что будут возвращаться они в них. У нас Белая Русь – не нужно делать ее красной", – сказал тренер.

"Только Путин пошел еще дальше, чем Лукашенко"

Хацкевич уверен, что пришло прекрасное время заменить в Мавзолее в Москве одного Владимира (Ленина, – прим. 24 канала) другим. Чем быстрее это произойдет, тем меньше погибнет от российской агрессии и преступных приказов Путина.

Лукашенко и Путин? Каждому лицу по паре. Что один диктатор, что другой. Только Путин пошел еще дальше Лукашенко. Он весь мир настроил против себя, загнал украинских людей в подвалы, хоть и сам в подвале живет. Но если в Украине люди выйдут из подвалов и начнут строить свою страну, то он уже свою жизнь проведет в подвале. И как говорил один мой знакомый: уже пора заменить в Мавзолее одного Владимира на другого. Чем быстрее это произойдет, тем…

– заявил бывший наставник Динамо.

"Россию ждет гражданская война"

Эксигрейщик киевского клуба уверен, что между будущими поколениями России и Украины больше никогда не будет дружбы. Украинцы всегда будут помнить 24.02.2022 как дату, которая изменила их жизнь.

В учебниках Россию будут называть страной-агрессором, лишившим тысячи людей будущего. Однако безумные действия Путина наказали и его русский народ. Хацкевич считает, что в России начнется гражданская война, если они не примут категорические решения.

Что известно об Александре Хацкевиче