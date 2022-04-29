Хацкевич: Вони попросили припинити, у них інша інформація

48-річний білоруський наставник від початку війни стоїть на стороні України. Що не скажеш про його найрідніших людей.

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Олександр Хацкевич розповів про спілкування з батьками, які живуть у рідній Білорусі, де відкрито брешуть про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Рідні колишнього наставника Динамо не вірять синові, який розповідає про жахи "русского міра".

Футбольний тренер надсилав своїм рідним моторошні світлини з Бучі та Гостомеля. У відповідь він отримав лише слова, що Україну бомблять не росіяни, а бандерівці та неонацисти.

"Не хочу, щоб хтось зіштовхнувся з ситуацією, коли батьки не вірять дітям. Я надсилав батькам фотографії з Бучі та Гостомеля, але вони попросили припинити, у них інша інформація про цю ситуацію. І зараз ми, коли спілкуємось, теми війну не торкаємося", – розповів Хацкевич.

Кажу їм, що поїхав з Києва, а вони мені: "Ну звичайно, вас же бандерівці та неонацисти бомблять". Ми вже не говоримо про це. Мене хвилює їхнє здоров'я, а їх – онуки та правнук. Вони хочуть, щоб я повернувся до Білорусі, але я сказав, що паспорт Білорусі не поміняю, але буду жити в Україні,

– сказав наставник.

Відзначимо, що білоруський наставник працював у Росії та Україні. Останнім клубом у його тренерській кар'єрі був Ротор із Волгограда. Наразі Хацкевич перебуває без команди.