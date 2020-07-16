Українському спорту повернули 475 мільйонів гривень з фонду боротьби з коронавірусом
Комітет з питань бюджету виділив 475,8 млн гривень на розвиток спорту в Україні.
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в своєму Facebook заявив про постанову Комітету з питань бюджету "Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетними програмами сфери фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-Cov-2, та і її наслідками".
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На що підуть кошти
Відповідно, спорт отримає назад 475,8 мільйонів гривень. Виходячи зі слів Гутцайта, вони підуть на:
- 335,6 млн грн – на проведення 1146 спортивних заходів з олімпійських видів спорту
- 30,1 млн грн – на проведення 144 спортивних заходів з неолімпійських видів спорту
- 88,3 млн грн – на проведення 174 спортивних та інших заходів осіб з інвалідністю
- 18,2 млн грн – на навчально-спортивні роботи
- 3,5 млн грн – здійснення антидопінгового контролю спортсменів
Кошти виділені в зв'язку з частковим відновленням витрат на спорт з фонду боротьби з коронавірусів.
Урізання бюджету спорту
У квітні, через коронавірусну пандемію, Верховна Рада урізала фінансування спорту на 2,3 млрд гривень – з 4,128 млрд до 2,25 млрд.