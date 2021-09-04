Таким стало решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. При этом капитана Олимпии Эдуарда Богомаза дисквалифицировали на два года за участие в схватке.

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Что случилось на матче Олимпия – Волчанск

Инцидент произошел 18 августа. Волчанск выиграл с минимальным счетом 1:0, а сам поединок запомнился парой спорных решений арбитра Ростислава Дубины, который назначил спорный пенальти в ворота хозяев и отменил гол в ворота гостей из-за офсайда.

Главный тренер хозяев Александр Кулик был так расстроен такими решениями, что уже после финального свистка набросился на судью с кулаками. Не смутило Кулика даже присутствие двух хрупких девушек-лайнсменок, которые также судили матч.

Тренер взял рефери за футболку и попытался повалить на землю. От расправы Дубину спас голкипер Олимпии Алексей Казаков.

По имеющейся информации, Кулик и раньше позволял себе по-хамски относиться к судьям во время всеукраинских любительских соревнований, однако до рукоприкладства дело не доходило.

Видео нападения на арбитра на матче Олимпия – Волчанск