Украинского теннисиста обвиняют в употреблении наркотиков

23 ноября 2021 , 16:25
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Источник:

Международная теннисная федерация

Малоизвестного украинского теннисиста Тимура Мухтарулина обвиняют в употреблении допинга. В анализах 19-летнего спортсмена обнаружили амфетамин.

Мухтарулина уличили в Черноморске

Положительные пробы спортсмен сдал во время турнира в Черноморске. Соревнования проходили с 30 августа по 5 сентября.

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В Черноморске он получил от организаторов уайлд-кард и сыграл один матч, в котором уступил французу. Однако анализы ему все же пришлось сдать.

Сообщение украинцу о нарушении правил отправили 12 ноября. Анализ образца мочи провели в лаборатории в канадском Монреале.

Тимур не предоставлял никакой информации о том, что имеет специальное разрешение на употребление амфетаминов.

Что известно о теннисисте

  • Мухтарулин сыграл 11 матчей на профессиональном уровне. Однако победить ему удалось лишь в одном. Поэтому ни в какие рейтинги украинца пока еще не включили.
  • Он имеет профиль на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), где пишут, что Тимур успел заработать 1239 долларов.
Автор: Дарина Жданович