Украинского теннисиста обвиняют в употреблении наркотиков
23 ноября 2021 , 16:25Читати новину українською
Источник:Международная теннисная федерация
Малоизвестного украинского теннисиста Тимура Мухтарулина обвиняют в употреблении допинга. В анализах 19-летнего спортсмена обнаружили амфетамин.
Мухтарулина уличили в Черноморске
Положительные пробы спортсмен сдал во время турнира в Черноморске. Соревнования проходили с 30 августа по 5 сентября.
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В Черноморске он получил от организаторов уайлд-кард и сыграл один матч, в котором уступил французу. Однако анализы ему все же пришлось сдать.
Сообщение украинцу о нарушении правил отправили 12 ноября. Анализ образца мочи провели в лаборатории в канадском Монреале.
Тимур не предоставлял никакой информации о том, что имеет специальное разрешение на употребление амфетаминов.
Что известно о теннисисте
- Мухтарулин сыграл 11 матчей на профессиональном уровне. Однако победить ему удалось лишь в одном. Поэтому ни в какие рейтинги украинца пока еще не включили.
- Он имеет профиль на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), где пишут, что Тимур успел заработать 1239 долларов.