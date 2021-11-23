Мухтарулина уличили в Черноморске

Положительные пробы спортсмен сдал во время турнира в Черноморске. Соревнования проходили с 30 августа по 5 сентября.

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В Черноморске он получил от организаторов уайлд-кард и сыграл один матч, в котором уступил французу. Однако анализы ему все же пришлось сдать.

Сообщение украинцу о нарушении правил отправили 12 ноября. Анализ образца мочи провели в лаборатории в канадском Монреале.

Тимур не предоставлял никакой информации о том, что имеет специальное разрешение на употребление амфетаминов.

Что известно о теннисисте