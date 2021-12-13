Украинского хоккеиста вынесли на носилках после удара локтем соперника: у него сотрясение мозга

Сборная Украины сыграла первый матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в дивизионе IB. В первом матче "сине-желтые" разбили Эстонию, однако игра запомнилась грязным поступком эстонского хоккеиста.

Грязный поступок эстонского хоккеиста

В конце матча защитник сборной Эстонии Никита Филипенко ударил локтем в голову украинца Дмитрия Кобыльника.

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После удара украинский хоккеист длительное время лежал на площадке. Кобыльник покинул лед с помощью партнеров и со временем на носилках был доставлен в "скорую".

Видео удара Филипенко



После медицинского обследования у Кобыльника диагностировано сотрясение мозга средней тяжести. Пока неизвестно, сможет ли хоккеист продолжить выступления на чемпионате мира.

А вот для Филипенко мировое первенство завершилось. Кроме удаления во время матча с Украиной, эстонец получил дисквалификацию после игры на весь турнир.

"Действие Никиты Филипенко было преднамеренным и опасным. Он наносил удар, несмотря на то, что украинский игрок, не ожидая атаки, находился в беззащитном положении. Подняв руку и увеличив плоскость своего тела, Филипенко нацелился на голову противника и нанес ненужный удар", – говорится в аргументации дисциплинарного комитета IIHF.

Сборная Украины разгромила команду Эстонии со счетом 2:7. Следующую игру наши хоккеисты проведут 14-го декабря против Японии.