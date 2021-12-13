Эстония U-20 – Украина U-20 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

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В составе сборной Украины шайбы забросили Грабовецкий, Коржилецкий (дубль), Трахт, Гребенник и Гончаренко (дубль).

В первом периоде счет открыла молодежная сборная Украины – Артем Грабовецкий дал старт поединку. Удвоил преимущество сборной Даниил Коржилецкий. Эстонцам удалось сократить отрыв к концу периода. На перерыв команды ушли со счетом 1:2.

Во втором периоде "сине-желтые" вырвались вперед, устроив настоящий фейерверк из шайб. В раздевалки команды ушли со счетом 2:6.

В заключительной двадцатиминутке эффектное завершение сделал Артем Гребенник, забросив седьмую шайбу сборной.