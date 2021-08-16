"Это же выбор каждого человека – за кого выступать"

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о выступлениях украинцев за другие страны и предложениях сменить гражданство. Гутцайт заверил, что выбор страны, за которую будет выступать спортсмен, должен принимать исключительно атлет.

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Это же выбор каждого человека – за кого выступать. Например, когда я в 1992 году выиграл Олимпийские игры уже в Украине, а не СССР, тогда средств вообще не было и мы практически ездили за свои деньги. Сборной по сути не было, тренеров не было, ничего не было,

– заявил руководитель.

"Не представляете, какие условия предлагали Харлан"

Среди тех, кому предлагали сменить гражданство есть и саблистка Ольга Харлан.

30-летняя фехтовальщица является одной из лучших спортсменок Украины и мира. Поэтому у Ольги было немало предложений от других стран. Однако Ольга не захотела менять "сине-желтые" цвета. Гутцайт признался, что Ольге предлагали роскошные условия, которые привлекли бы любого спортсмена, но Харлан видит себя только в украинской сборной.

Например, вы даже не представляете, какие условия предлагали той же Оле Харлан в другой стране, не буду говорить, в какой именно. Это миллионы, не гривен, долларов. Но она осталась в Украине. Потому что она видит себя только в Украине,

– рассказал Вадим Маркович.

"А кто-то, как этот гимнаст из Израиля, он же поехал туда еще ребенком, и теперь стал олимпийским чемпионом. Почему уезжают? Прежде всего, потому что видят себя и свою личную жизнь в другой стране. Ну а что еще тут скажешь?" , – дополнил Гутцайт.