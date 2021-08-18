Украинский Жилстрой-1 стартовал с разгромной победы в квалификации Лиги чемпионов
Источник:24 канал
Харьковский футбольный клуб Жилстрой-1 сыграл первый матч квалификации женской Лиги чемпионов. Благодаря разгромной победе, украинская команда сумела пройти в следующий раунд квалификации.
Первым соперником Жилстрой-1 на пути к групповому этапу Лиги чемпионов стала команда София из Болгарии.
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В первом тайме обе команды обменялись забитыми голами – на удар Шевчук соперницы ответили точным выстрелом Александровой. Поэтому на перерыв команды ушли при ничейном счете.
А уже во втором тайме забивали только футболисты Жилстрой-1. Голами отметились Шматко, Овдийчук, Бойченко и Кочнева.
За выход в следующий раунд квалификации, Жилстрой-1 посоревнуется с победителем Пари Помурье (Словения) – РФШ (Латвия). Игра состоится 21 августа.
- В этом сезоне в женской Лиге Чемпионов немного изменили правила квалификации. Теперь команды ждет два раунда. Первый раунд состоит из мини-турниров. Всех участниц поделили на 11 групп по четыре команды (в одной группе три команды). Они сыграют по два матча – полуфиналы и финал (и матч за третье место). Матчи проходят на поле одной из команд (именно из-за этого Жилстрой-1 матч против Софии проводила в Словении).
- Победитель финала выходит во второй раунд. Там уже на команды ожидают по одному сопернику, с которым надо сыграть два матча – дома и на выезде. Победитель этой пары выходит в групповой этап женской Лиги чемпионов.