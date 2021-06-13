После финального свистка Олейник подошел к главному арбитру матча Александру Афанасьеву. Между ними возникла словесная перепалка. После ответа арбитра, Олейник сначала ударил головой судью, а затем толкнул руками в грудь.

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Когда же между ними стал один из игроков Кремня, Олейник все-таки сумел еще ногой махнуть в сторону арбитра, хоть и находился спиной к нему.

За все эти действия Олейник получил от арбитра красную карточку.

Видео драки голкипера и арбитра матча

Впоследствии Олейник объяснил свое поведение после матча. По его словам, он высказал арбитру претензии за эпизод, когда его партнер чуть не получил травму из-за фола соперника.

"Относительно эпизода в конце матча – меня возмущает наше судейство. Я не могу сдерживать свои эмоции, когда нашему игроку прыгают в спину. Намеренно. Огромная опасность нанести тяжелую травму. И за это игрок соперников получает лишь предупреждение. За такие действия в Днепре игрока отстранили от футбола навсегда. А тут только предупреждение. Конечно я высказал ему свои претензии, что так не делается, на что получил ответ, не буду говорить какой именно. Но за этоу меня было моральное право дать ему гораздо сильнее, и чтобы он понял, как оно, когда тебе стремятся нанести серьезную травму", – заявил Олейник.

Стоит отметить, что для Олейника это был последний матч за Кремень. Он был капитаном команды, который выступал за клуб с момента его возрождения в 2003 году.