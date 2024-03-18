"Это моя мечта": украинский вратарь Бенфики признался, готов ли выступать за сборную Португалии
Источник:Украинский футбол
После начала полномасштабного вторжения немало украинских юных спортсменов вынужденно покинули родную страну в поисках безопасного места. Одним из таких стал вратарь из академии киевского Динамо Игорь Костенко.
16-летний голкипер проводит уже третий сезон в составе молодежной команды Бенфики. Недавно он подписал первое официальное соглашение с "орлами".
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Футболист имеет "сине-желтое" сердце
Игорь Костенко рассказал, рассматривает ли он вариант выступать за Португалию, в которой нашел приют. Украинец заявил, что это для него принципиальный вопрос и он видит себя только в футболке национальной сборной Украины.
Играть за Португалию? Нет. Это принципиально – я хочу играть только за сборную Украины. Это моя мечта, одна из моих главных мотиваций и цель на будущее. Я прилагаю много усилий, чтобы достойно представлять мою родную Украину на международном уровне,
– заявил Костенко.
Отметим, что за юношескую команду Бенфики выступает еще один украинец Андре Вакулюк. Он родился в Португалии в семье эмигрантов из Украины. Недавно юноша получил украинское гражданство и дебютный вызов в сборную U-17, однако не смог дебютировать из-за позиции "орлов", которые не отпустили футболиста на матчи элит-раунда.
Что известно об Игоре Костенко
- С семи лет играл в академии киевского Динамо
- После начала полномасштабного вторжения искал временное базирование для тренировок, но получил полноценное приглашение от Бенфики присоединиться к клубу
- За юношеские команды "орлов" украинец провел 30 матчей, в которых пропустил лишь 11 мячей
- Чемпион Португалии в возрастной категории U-15 по итогам сезона-2022/2023.