Украинский "волшебник": Ребров в седьмой раз подряд лучшим тренером ОАЭ

Сергей Ребров просто не оставляет шансов для своих коллег по цеху. Украинский наставник Аль-Айна снова номер один среди тренеров чемпионата ОАЭ.

Никаких шансов для конкурентов

47-летний тренер продолжает вести Аль-Айн к чемпионству в ОАЭ. Клуб опережает ближайшего конкурента в 6 очков. Сергей Ребров в седьмой раз получил отличие за высокие результаты команды.

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Ребров стал лучшим наставником чемпионата в марте.

В первый месяц весны Аль-Айн сыграл четыре поединка, в которых подопечные Реброва одержали одну победу и три мировых. В марте клуб украинца вышел в финал Кубка лиги, в 1/2 финала обыграв Аль-Джазира.

Прессслужба Аль-Айна выложила оригинальное фото с Ребровым в костюме волшебника.

Карьера Реброва в чемпионате ОАЭ