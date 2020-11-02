Российский футбольный клуб "Арсенал" объявил о том, что новым тренером команды стал украинец Дмитрий Парфенов.

На сколько рассчитан контракт, не сообщается. Парфенов пришел впереди сезона, заменив Сергея Подпалого.

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Российская команда – не чужая Парфенову. Он выступал за нее, когда она выступала еще в третьей российской лиге. Фактически там он закончил карьеру. Начинал же ее уроженец Одессы в родном "Черноморце", после чего был "Днепр". А уже дальше защитник отправился в Россию – в московские "Спартак" (четырежды стал чемпионом России) и "Динамо". Именно в это время он вызывался и в сборную Украины.

Далее были российский "Химки", короткое возвращение в Украину в киевский "Арсенал", а после этого снова в Россию – в "Сатурн" и "Арсенал".

Тренерскую карьеру Парфенов тоже начал в России – помощником в штабе юношеской сборной России. Впоследствии три года возглавлял нищолиговый "Текстильщик". В 2015 – 2018 годах возглавлял "Тосно", с которым выиграл кубок России. В 2018 году стал тренером "Урала", И в первый сезон дошел с ним до финала кубка, но проиграл. В июле 2020 года его уволили.

Он был одним из кандидатов на то, чтобы в свое время возглавить "Спартак". Но из-за его украинского гражданства в России началось публичное давление на клуб. Поэтому московскую команду он не возглавил.