Это ужас, – Стаховский вспомнил самый страшный эпизод войны

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский после 24 февраля сразу вернулся в Украину из-за границы. Он взял в руки оружие, чтобы защитить страну от российских оккупантов – сначала он патрулировал Киев.

А потом уехал защищать нас в Харьковской области и других городах. Его освободили от военных обязанностей, однако он находится в резерве и в любой момент может вернуться в службу. На эксклюзивном стриме 24 канала Сергей Стаховский вспомнил страшный эпизод войны.

Внимание Они будут ждать, чтобы отомстить, – Стаховский о российской угрозе в будущем

Он признался, что самые неприятные и ужасные ощущения – "это когда командование сообщает, что место вашей дислокации, в целом и части, ее составляющей и вооружения, скорее всего, известно россиянам".

Потому что структура, к которой ты присоединен, еще с советской эры, была и там, и там. Достаточно большое количество сотрудников этой структуры работают и на россиян. В любой день или ночь может появиться ДРГ и начаться бой внутри. Это ужас,

– рассказал теннисист.

Он признался, что это было действительно страшно. После этого стало ясно, насколько была опасна ситуация в Киеве.

О возвращении в Украину после 24 февраля

Стаховский одним из первых вернулся в Украину, когда узнал о полномасштабном вторжении россии. Он сказал, что это решение принял сразу.

"Но жене я этого не говорил и не хотел ее беспокоить до тех пор, пока мы не доедем в Будапешт. В субботу утром я вернулся туда, и уже в тот же день ночью переходил границу с Украиной", – рассказал он.

Сам спортсмен проживал в Венгрии. К началу вторжения россии в Украину находился на отдыхе в Дубае.

Однако добавил, что в первый день вообще не знал, что делать.

"Нам давали три дня. Но за первые 24 часа я увидел, что Украина стоит, дает отпор и достаточно серьезно, понял, что россиянам не удастся нас захватить", – подытожил Стаховский.

Полностью интервью со Стаховским: смотрите видео