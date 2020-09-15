На український спорт у 2021 році виділять у 2,7 рази більше, ніж у 2020-му
До Верховної Ради вже внесли проєкт державного бюджету-2021. Парламентарі планують почати розгляд документа під час засідання 18 вересня.
Як повідомляється в пояснювальній записці до проєкту, на спорт виділять кошти в розмірі 7 401,6 мільйона гривень, що в 2,7 рази більше, ніж на 2020 рік, пише сайт Верховної Ради України.
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На що витратять бюджет
На підготовку і матеріально-технічне забезпечення планують виділити 5 478,6 млн гривень:
- 2 807,8 млн – на підготовку до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор;
- 2 670,7 млн – на забезпечення національних збірних команд, їх підготовку і участь в понад 1000 міжнародних змаганнях, і проведення в Україні понад 800 державних і 40 міжнародних спортивних заходів;
1 318,8 млн гривень підуть на розвиток і поліпшення стану спортивної інфраструктури, з яких 818,8 млн буде спрямовано на розвиток і матеріально-технічне забезпечення 7 баз олімпійської та параолімпійської підготовки;
Також 500 млн гривень передбачені на проект "Україна-чемпіон" для будівництва в регіонах 11 спортивних об'єктів.
Ще 330,8 млн підуть на розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного, учнівського та студентського спортивних рухів.
Законопроєкт надано на розгляд Комітету з питань бюджету.