До Верховної Ради вже внесли проєкт державного бюджету-2021. Парламентарі планують почати розгляд документа під час засідання 18 вересня.

Як повідомляється в пояснювальній записці до проєкту, на спорт виділять кошти в розмірі 7 401,6 мільйона гривень, що в 2,7 рази більше, ніж на 2020 рік, пише сайт Верховної Ради України.

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На що витратять бюджет

На підготовку і матеріально-технічне забезпечення планують виділити 5 478,6 млн гривень:

2 807,8 млн – на підготовку до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор;

2 670,7 млн – на забезпечення національних збірних команд, їх підготовку і участь в понад 1000 міжнародних змаганнях, і проведення в Україні понад 800 державних і 40 міжнародних спортивних заходів;

1 318,8 млн гривень підуть на розвиток і поліпшення стану спортивної інфраструктури, з яких 818,8 млн буде спрямовано на розвиток і матеріально-технічне забезпечення 7 баз олімпійської та параолімпійської підготовки;

Також 500 млн гривень передбачені на проект "Україна-чемпіон" для будівництва в регіонах 11 спортивних об'єктів.

Ще 330,8 млн підуть на розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного, учнівського та студентського спортивних рухів.

Законопроєкт надано на розгляд Комітету з питань бюджету.