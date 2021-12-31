Украинский шахматист заставил россиянина бросаться фигурами на чемпионате мира: видео

На чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Польше, произошло несколько курьезных ситуаций. Сначала отличился российский шахматист Давид Паравян.

У россиянина во время поединка 8-го тура рапид-программы с украинцем Кириллом Шевченко закончилось время. Русский долго думал над следующим ходом, а когда созрел поменять пешку на ферзя, то поблизости не было дополнительной фигуры.

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Представитель РФ попросил нового ферзя у судьи, но в конце концов попал в цейтнот. После такого нервы у Давида не выдержали и он со злости бросил пешку на шахматную доску. Потом Паравян извинился и пожал руку украинцу.

Видео эпизода с Паравяном

Другая забавная ситуация

Еще в одной ситуации польский гроссмейстер Павел Тецлаф так расстроился своему неудачному ходу, что откинулся на стуле назад и в конце концов упал на пол.

Чемпионат мира по быстрым шахматам в Варшаве завершился 30 декабря.