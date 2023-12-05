Украинский шахматист рассказал, что вице-президенту Федерации шахмат угрожали перед гибелью

Украинский шахматист Игорь Коваленко, который сейчас служит в ВСУ, поделился мнениями о смерти вице-президента Федерации шахмат Украины, лейтенанта Артема Сачука. Он рассказал, что ему угрожали накануне гибели.

Напомним, что о смерти Сачука стало известно 26 ноября. Обстоятельства его гибели выясняются.

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Стали известны новые детали гибели вице-президента Федерации шахмат.

В частности, Коваленко рассказал, что в сети появилась информация, что якобы он застрелился. По той же информации он оставил записку "Претензий ни к кому нет".

Также Коваленко поделился приватными разговорами с погибшим.

"1. Еще летом в частных разговорах он мне говорил, что его хотят подставить и посадить, потому что он мешает продолжению коррупционных схем в той части. Я лично проходил подготовку на Яворивском полигоне и скажу, что увиденного мною достаточно, чтобы понять масштабы кражи".

2. В августе он не раз говорил, что ему угрожали физической расправой, если не удастся подставить.

3. За несколько месяцев до трагедии я лично ему советовал, что если ситуация будет более угрожающе, пусть идет в СВЧ; он нужен семье, а страна без него продолжит существование. К сожалению, он меня не послушал.

4. Уже в октябре он писал, что все очень плохо. Как понимаю дело, так сшили, что «свидетель стал главным подозреваемым». Видел такое и у нас в бригаде.

5. На сегодняшний день могу сказать, что имею две версии:

– его довели до самоубийства, (возможно угрожали жене и детям)

– ему "помогли"", – написал он в сообщении.

Коваленко просит всех друзей Артема Сачука инициировать расследование.

В апреле Артем был награжден медалью "За военную службу Украине".