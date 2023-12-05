Нагадаємо, що про смерть Сачука стало відомо 26 листопада. Обставини його загибелі з’ясовуються.

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Стали відомі нові деталі загибелі віцепрезидента Федерації шахів

Зокрема, Коваленко розповів, що в мережі з’явилася інформація , що нібито він застрелився. За тією ж інформацією він залишив записку "Претензій ні до кого не маю".

Також Коваленко поділився приватними розмовами з загиблим.

"1. Ще влітку у приватних розмовах він мені казав, що його хочуть підставити й посадити, бо він заважає продовженню корупційних схем у тій частині. Я особисто проходив підготовку на Яворівському полігоні й скажу, що побаченого мною достатньо, щоб зрозуміти масштаби крадіжки.

2. У серпні він неодноразово говорив, що йому погрожували фізичною розправою, якщо не вдасться підставити.

3. За кілька місяців до трагедії я особисто йому радив, що якщо ситуація буде більш загрозливо, нехай іде до СЗЧ; він потрібен сім“ї, а країна без нього продовжить існування. На жаль, він мене не послухав.

4. Уже жовтні він писав, що все дуже погано. Як розумію справу, так пошили, що «свідок став головним підозрюваним». Бачив таке й у нас у бригаді.

5. На сьогодні можу сказати, що маю дві версії:

– його довели до самогубства, (можливо погрожували дружині та дітям)

– йому "допомогли"", – написав він у дописі.

Коваленко просить всіх друзів Артема Сачука зініціювати розслідування.

До слова. У квітні Артема було нагороджено медаллю "За військову службу Україні".