Украинский шахматист отказался от участия в Евро из-за присутствия россиян и белорусов

Украинский шахматист Павел Ельянов отказался от участия в чемпионате Европы. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Считаю невозможным играть против одного российского или белорусского игрока

Евро по шахматам стартует в воскресенье, 27 марта. Русских и белорусов не отстранили от турнира, они выступают под нейтральным флагом.

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И даже несмотря на то, что шахматисты из России и Беларуси будут выступать под нейтральным флагом, украинец все равно не будет тягаться на Евро.

Он подчеркнул, что спортсменов из этих стран должны вообще отстранить, хотя часть из них подписала открытое письмо, в котором осудила действия российских властей.

"Хочу заявить, что вынужден отказаться от участия на чемпионате Европы по шахматам в Словении из-за военного вторжения России в мою страну. Я уважаю тех российских шахматистов, которые подписали открытое письмо против войны, но считаю невозможным играть против ни одного российского или белорусского игрока (какой бы флаг у них не был) до конца войны (т.е. до нашей победы)", – написал Ельянов.