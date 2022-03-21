Соответствующее решение 21 марта единогласно приняла комиссия по этике FIDE.

К слову Шах России: Олимпиаду забрали, сборные отстранили

"Комиссия по этике считает, что заявления Сергея Карякина, которые по его собственному выбору и представлению могут быть связаны с игрой в шахматы, вредят репутации игры в шахматы и/или ФИДЕ. Вероятность того, что эти заявления нанесут ущерб репутации лично Сергея Карякина, также большая", – указано в документе.

Международная шахматная федерация (FIDE) ранее отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой, при этом позволив шахматистам из этих стран участвовать в личных турнирах.

Что известно о Карякина