Принял "тяжелое решение": профессиональный рыбак сбежал из Украины в Европу из-за мобилизации

Министерство молодежи и спорта дало разрешение спортсменам на выезд за границу для международных турниров. Однако некоторые атлеты используют эту возможность, чтобы бежать из Украины.

Сбежавшим спортсменом оказался Артур Билан. Он в составе сборной Украины принимал участие в чемпионате мира по уличной рыбалке, проходившем в Италии.

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Воспользовался поездкой, чтобы сбежать из Украины

О позорном случае сообщил капитан сборной Украины Даниил Лясов. В своем Фейсбуке он опубликовал переписку с бывшим партнером по команде.

По словам Лясова, Билан решил тихо скрыться, когда все спали.

Артур Билан после неудачного выступления на ЧМ в составе сборной Украины принял "такое тяжелое решение". Пока все спали и отдыхали перед дорогой домой,

– написал Лясов.

Свой поступок Билан мотивировал семейными обстоятельствами. Кроме того, Билан признался, что получил уже две повестки из военкомата, и поэтому принял "нелегкое решение" остаться за границей.

Переписка Лесова и Билана / Фейсбук Д.Лясова

Напомним, что это не первый случай бегства спортсмена из Украины. Ранее сообщалось, что футболист донецкого Шахтера Алексей Роспутько загадочно исчез из расположения команды после матча Юношеской лиги УЕФА. Поединок против Антверпена проходил в Бельгии. Позже выяснилось, что уроженец Горловки через Стамбул бежал к родителям в Россию.