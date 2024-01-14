"Слава Украине" – "Героям Слава": зрители устроили мощный перфоменс на ЧЕ – яркое видео

Литовский Каунас принял чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию. Соревнования были насыщены не только программой, но и приятно удивили фигуристов и яркими перфоменсами.

12 января украинский фигурист Иван Шмуратко еще раз нашел возможность, чтобы снова напомнить миру, что война в Украине продолжается Спортсмен выступил в рубашке с пятном крови, символизирующим человеческую смерть от ракет, пишет 24 Канал.

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Украинский перфоменс на трибунах в Литве

Другой украинский перфоменс прошел перед выступлением украинской пары Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва. Но на этот раз инициаторами стали болельщики, собравшиеся на трибунах, где было много сине-желтых флагов.

Один из зрителей громко выкрикнул: "Слава Украине!" Другие фанаты фигурного катания не растерялись, а мгновенно ответили: "Героям Слава!"

В такой момент вспоминаются слова Степана Бандеры: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!"

Видео украинского перфоменса на трибунах

Отметим, что по сумме двух программ украинцы заняли только 14 место. За любую программу украинский дуэт получил 101.24 балла, это лучший результат пары на уровне выступлений на Евро.

На чемпионате Европы соревновались 24 русских фигуристов, которые представляли другие страны. Ведь за свое враждебное государство не могли выступать. Еще 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении фигуристов из России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой.