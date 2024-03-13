Проблемы с полицией решены: непобедимый украинский боксер возвращается на ринг – дата боя
Источник:BoxRec
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко 5 марта должен был провести бой с американцем Деоном Ронни Гейлом. Однако в последний момент он был отменен.
Причиной этого стал арест 40-летнего боксера. Его задержали, когда американец уже направлялся на арену.
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Долгожданное возвращение
Украинский спортсмен, комментируя те события, заявлял, что бой все же состоится, но немного позже. Так оно и произошло.
Как и планировалось, местом проведения поединка станет арена "Texas Troubadour Theatre" в Нэшвилле. Новой датой боя объявили 2 апреля.
Отметим, что для Владислава Сиренка этот поединок станет первым с 18 декабря 2021 года. Тогда в Броварах он защитил чемпионский пояс WBC Asia в супертяжелом весе в бою против другого украинца Андрея Руденко.
Украинский проспект должен был вернуться в ринг еще 25 марта 2023 года, но тогда получил травму и вынужден был делать операцию.
Что известно о Владиславе Сиренко
- 29-летний украинский боксер из Киева
- Вице-чемпион молодежного Евро-2013
- На профессиональном уровне выступает с 2017 года – 19 боев (все победы, 16 нокаутом).