Проблемы с полицией решены: непобедимый украинский боксер возвращается на ринг – дата боя

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко 5 марта должен был провести бой с американцем Деоном Ронни Гейлом. Однако в последний момент он был отменен.

Причиной этого стал арест 40-летнего боксера. Его задержали, когда американец уже направлялся на арену.

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Долгожданное возвращение

Украинский спортсмен, комментируя те события, заявлял, что бой все же состоится, но немного позже. Так оно и произошло.

Как и планировалось, местом проведения поединка станет арена "Texas Troubadour Theatre" в Нэшвилле. Новой датой боя объявили 2 апреля.

Отметим, что для Владислава Сиренка этот поединок станет первым с 18 декабря 2021 года. Тогда в Броварах он защитил чемпионский пояс WBC Asia в супертяжелом весе в бою против другого украинца Андрея Руденко.

Украинский проспект должен был вернуться в ринг еще 25 марта 2023 года, но тогда получил травму и вынужден был делать операцию.

Что известно о Владиславе Сиренко