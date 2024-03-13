Причиною цього став арешт 40-річного боксера. Його затримали, коли американець вже прямував на арену.
До теми Арешт замість бою: поєдинок непереможного боксера з України зірвано – що сталось
Довгоочікуване повернення
Український спортсмен, коментуючи ті події, заявляв, що бій все ж таки відбудеться, але трішки пізніше. Так воно і сталося.
Як і планувалося, місцем проведення поєдинку стане арена "Texas Troubadour Theatre" у Нешвіллі. Новою датою бою оголосили 2 квітня.
Зазначимо, що для Владислава Сіренка цей поєдинок стане першим з 18 грудня 2021 року. Тоді у Броварах він захистив чемпіонський пояс WBC Asia в надважкій вазі в бою проти іншого українця Андрія Руденка.
Український проспект мав повернутися в ринг ще 25 березня 2023 року, але тоді отримав травму та змушений був робити операцію.
Що відомо про Владислава Сіренка
- 29-річний український боксер з Києва
- Віцечемпіон молодіжного Євро-2013
- На професійному рівні виступає з 2017 року – 19 боїв (усі перемоги, 16 нокаутом).