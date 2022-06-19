Украинский народ, я с вами – Майк Тайсон поддержал Украину: яркое видео

19 июня 2022 , 14:08
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Источник:

ФБУ

Недавно легендарный боксер довольно неоднозначно высказался о войне на Украине. Однако он все же заверил, что солидарен с украинским народом.

Поддержка легендарного боксера

Бывший чемпион мира по тяжелому весу Майк Тайсон поддержал Украину. Легендарный боксер заявил, что вместе с украинским народом.

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Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с вами,
– сказал Тайсон.

Краткое обращение Майка к украинцам было опубликовано на странице Федерации бокса Украины.

Тайсон с украинским народом: смотрите видео

Тайсон оправдал Путина

  • Недавно в интервью The Sun Легендарный боксер прокомментировал полномасштабное наступление России на территорию Украины.
  • Журналист предположил, что Тайсон может стать мирным посредником между Россией и Украиной – таким же, как легенда НБА Деннис Родман в напряженных отношениях между США и Северной Кореей.
  • Однако экс-боксер отказался от такого предложения и оправдал Путина притчей об ястребе.
  • Тайсон подчеркнул, что у России нет шансов победить в этой войне.

Что известно о боксере

  • Тайсон окончил профессиональную карьеру боксера еще в 2005 году. Он провел 59 боев за карьеру, где одержал 50 побед, 6 поражений, 1 ничью (2 поединка не состоялось).
  • В 2020-м Тайсон вернулся на ринг для проведения шоу-поединка против Роя Джонса, закончившегося вничью.
Автор: Дарина Жданович