Тайсон: Это стало войной человечества

Бывший боксер был гостем популярной радиопередачи "Шоу Алекса Джонса", где его спросили о вторжении российских войск на территорию другой страны. Ведущий предположил, что Тайсон может стать мирным посредником между Россией и Украиной – таким же, как легенда НБА Деннис Родман в напряженных отношениях между США и Северной Кореей.

Читайте також Майк Тайсон побив нахабного пасажира на борту літака: відео інциденту

На это легендарный боксер ответил притчей.

Знаете, когда я вижу ястреба, хватающего малиновку, то понимаю, что могу помешать ему убить эту птицу. Однако, как только я помешаю ему это сделать, сам он умрет, его птенцы тоже умрут. Так кого я спасу в таком случае? Насколько я буду прав?

– сказал Тайсон.

Также Тайсон отметил нынешнее провальное положение страны-агрессора.

"Это стало войной человечества, потому что к ней было вовлечено так много людей, так много стран, и теперь Россия действительно проигрывает с точки зрения общественного мнения. Это хуже, чем попасть под ядерную бомбу. Так сказать, по крайней мере, ты умер от ядерной бомбы, а так ты должен жить с этим дерьмом", – добавил Майк.

Что известно о боксере