Команда украинца выступает в USL League One. Это тертий по силе дивизион в США. В матче против Форвард Мэдисон Шевцов впервые вышел на поле со стартовых минут и отличился дебютным голом за команду.

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Забил украинец ударом головой после навеса от французского полузащитника Габриэля Обертана, в свое время выступавшего за Манчестер Юнайтед.

Видео дебютного гола Ильи Шевцова

Илья Шевцов только в конце мая перешел в Шарлотт Индепенденс. До этого футболист в Украине выступал за черниговскую Десну. Он игрок молодежной сборной Украины.

Сам Шевцов есть из Херсона, где и начинал профессиональную карьеру. Его отец – тоже футболист в прошлом и тренер футбольного клуба Кристалл. Он пока находится на оккупированной россиянами территории.