Команда українця виступає в USL League One. Це тертій по силі дивізіон в США. У матчі проти Форвард Медісон Шевцов вперше вийшов на поле зі стартових хвилин, і відзначився дебютним голом за команду.

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Забив українець ударом головою після навісу від французького півзахисника Габріеля Обертана, який свого часу виступав за Манчестер Юнайтед.

Відео дебютного голу Іллі Шевцова

Ілля Шевцов лише наприкінці травня перейшов до Шарлотт Індепенденс. До цього футболіст в Україні виступав за чернігівську Десну. Він є гравцем молодіжної збірної України.

Сам Шевцов є з Херсону, де і починав професійну кар'єру. Його батько – теж футболіст у минулому та тренер футбольного клубу Кристал. Він поки перебуває на окупованій росіянами території.