Когда узнал, что сборная без тренера: Селезнев принял решение о дальнейшей карьере – фото

Украинский форвард Евгений Селезнев еще не объявлял о завершении игровой карьеры. Впрочем, один из лучших бомбардиров Украины не собирается покидать игру миллионов.

В Минае больше не рассчитывают на звездного форварда Евгения Селезнева. Даже в эпической битве против российских футболистов закарпатовцы обошлись без помощи титулованного бомбардира.

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Новое амплуа форварда

Впрочем, 37-летний футболист уже принял решение о своей дальнейшей карьере. И хотя форвард еще официально не повесил бутсы на гвоздь, но уже записался на тренерские курсы. Об этой новости Селезнев сообщил в социальных сетях.

Начало получения знаний,

– написал Селезнев.

На такое событие соцсети разразились остроумными комментариями. Футбольный агент Александр Панков тоже опубликовал фото Евгения за партой, сравнив его с корифеями тренерского цеха.

"Первая парта для Царя. Тренер Селя – это симбиоз Гвардиолы, Ариго Сакки и Костышина. Ну что, украинские тренеры, готовьтесь к конкуренции, – написал Панков.

"Когда услышал, что сборная Украины без главного тренера", – подписали фото Селезнева за партой brutalfutball5.0.

Селезнев за партой / instagram.com/e_seleznev

Напомним, что в первом круге чемпионата Украины Евгений Селезнев сыграл всего 7 минут в матче против Львова (0:1). Главный тренер Миная Владимир Шаран остался недоволен физическими кондициями нападающего и больше не доверил ему место в составе.

В последнее время Селезнев играл в благотворительных матчах, посещал воинов ВСУ и занимался волонтерской деятельностью. Также форвард не покидает занятие боксом и играет в хоккей.