У Минаю більше не розраховують на зіркового форварда Євгена Селезньова. Навіть у епічній бійці проти російських футболістів закарпатівці обійшлися без допомоги титулованого бомбардира.
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Нове амплуа форварда
Втім, 37-річний футболіст вже прийняв рішення щодо своєї подальшої кар'єри. І хоча форвард ще офіційно не повісив бутси на цвях, проте вже записався на тренерські курси. Про цю новину Селезньов повідомив у соціальних мережах.
Початок отримання знань,
– написав Селезньов.
На таку подію соцмережі вибухнули дотепними коментарями. Футбольний агент Олександр Панков теж опублікував фото Євгена за партою, порівнявши його з корифеями тренерського цеху.
"Перша парта для Царя. Тренер Селя – це симбіоз Гвардіоли, Аріго Саккі і Костишина. Ну що, українські тренери, готуйтеся до конкуренції, – написав Панков.
"Коли почув, що збірна України без головного тренера", – підписали фото Селезньова за партою brutalfutball5.0.
Селезньов за партою / instagram.com/e_seleznev
Останнім часом Селезньов грав у благодійних матчах, відвідував воїнів ЗСУ та займався волонтерською діяльністю. Також форвард не полишає заняття боксом та грає у хокей.