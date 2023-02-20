У Минаю більше не розраховують на зіркового форварда Євгена Селезньова. Навіть у епічній бійці проти російських футболістів закарпатівці обійшлися без допомоги титулованого бомбардира.

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Нове амплуа форварда

Втім, 37-річний футболіст вже прийняв рішення щодо своєї подальшої кар'єри. І хоча форвард ще офіційно не повісив бутси на цвях, проте вже записався на тренерські курси. Про цю новину Селезньов повідомив у соціальних мережах.

Початок отримання знань,

– написав Селезньов.

На таку подію соцмережі вибухнули дотепними коментарями. Футбольний агент Олександр Панков теж опублікував фото Євгена за партою, порівнявши його з корифеями тренерського цеху.

"Перша парта для Царя. Тренер Селя – це симбіоз Гвардіоли, Аріго Саккі і Костишина. Ну що, українські тренери, готуйтеся до конкуренції, – написав Панков.

"Коли почув, що збірна України без головного тренера", – підписали фото Селезньова за партою brutalfutball5.0.

Селезньов за партою / instagram.com/e_seleznev

Нагадаємо, що в першому колі чемпіонату України Євген Селезньов зіграв лише 7 хвилин у матчі проти Львова (0:1). Головний тренер Минаю Володимир Шаран залишився незадоволений фізичними кондиціями нападника і більше не довірив йому місце у складі.

Останнім часом Селезньов грав у благодійних матчах, відвідував воїнів ЗСУ та займався волонтерською діяльністю. Також форвард не полишає заняття боксом та грає у хокей.