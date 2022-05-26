Украинский нападающий Беленький забил победный гол в Грузии: результативное видео
В среду, 25 мая, тбилисское Динамо сыграло в домашнем матче против Телави. Победу хозяевам принес гол украинского форварда Станислава Беленького.
Гол, вырвавший для динамовцев победу
До 78-й минуты счет во встрече держался 2:2. Далее за дело взялся украинский нападающий Станислав Беленький, вышедший в стартовом составе тбилисского Динамо, пишет 24 канал.
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Украинец отметился очередным результативным действием в чемпионате Грузии. Уже на пятой компенсированной к матчу минуте Беленький вывел хозяев вперед. Станислав обработал мяч и мастерски накрутил нескольких игроков соперника, пробив в ближний угол ворот Телави.
Динамо Тбилиси одержало волевую победу со счетом 3:2. Отметим, что первыми нули на табло размочили хозяева, а первый гол гостей со штрафного заслуживает особого внимания.
Видеообзор матча Динамо Тбилиси – Телави (гол Беленького с 7:20)
- После 16 туров клуб Беленького занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Грузии, имея в своем активе 32 очка. От Динамо Батуми отставание в три пункта (35 баллов).
- Телави занимает шестую позицию среди 10 команд чемпионата. В наработке клуба 20 пунктов.
- Следующий поединок Динамо Тбилиси проведет 16 мая на выезде против Самгурали.
Карьера Станислава Беленького
- Украинский форвард в свои 23 года уже имеет немалый опыт выступлений за рубежом. В Украине Станислав поиграл за донецкий Олимпик, львовский Рух.
- Выступал за словацкую Дунайскую Стреду и польский Сосновец. В феврале 2021 года был арендован брестским Динамо. Но после окончания аренды вернулся в Дунайскую Стреду.
- В первый день 2022 на правах свободного агента перешел в тбилисское Динамо.
- В сезоне-2021/2022 Беленький уже провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
- Контракт Сталислава с динамовцами рассчитан до конца 2023 года.
- Напомним, что в матче против Сиона Беленький оформил дубль. После третьего гола украинца комментатор закричал в прямом эфире "Слава Украине".