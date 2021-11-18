Мотор – Веспрем 29:27 (14:12)
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Запорожцы подходили к поединку как андердог, но это их ничуть не смутило, и они одержали уверенную победу. Мотор вел в счете практически в течение всего поединка, лишь несколько раз позволив Веспрему подобраться на расстояние одного гола.
Таким образом, чемпион Украины одержал третью победу в Лиге чемпионов, позволившую ему подняться на четвертое место в группе, однако все остальные команды матчи седьмого тура проведут позже.
Напомним, всего в группе восемь клубов, из которых первые шесть выходят в плей-офф турнира.
Расписание матчей Мотора
- 25 ноября – Веспрем – Мотор
- 1 декабря – Мотор – Фленсбург-Гандевитт
- 9 декабря – Динамо – Мотор