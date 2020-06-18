"Украинский МакГрегор" Можаров бросил вызов легенде ММА
Известный боец ММА украинец Аскар Можаров хочет провести следующий поединок с ветераном смешанных единоборств. Элейн Нгалани по прозвищу "Пантера" может стать соперником украинца.
Потенциальный соперник украинца родился в Камеруне, но живет и представляет Гонконг, пишет Klitschko-Brothers.
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Громкий вызов
По словам украинца, ранее он тренировался с Елейном и восхищается его отношением к работе. Он считает, что это серьезный соперник для любого бойца в MMA.
Считаю замечательной идеей нокаутировать Нгалани в рамках своего дебютного боя в One FC. Отомщу Елейну за Игоря Субору,
– заявил Можаров.
Что известно об Элейн Нгалани
45-летний Элейн является четырехкратным чемпионом мира по муай тай. В опыте Нгалани уже есть выступления против украинцев.
В 2015 году украинец Игорь Субора не устоял перед мощью Нгалани и потерпел поражение. Представитель Гонконга победил техническим нокаутом уже в первом же раунде.
Нгалани выступает в большом мировом промоушене Опе Fight Сһамріопѕһір (One FC).
Как видим, Аскар Можаров активно готовится к предстоящим поединкам. Много видео с тренировок можно увидеть в его Instagram.
- Украинцу 25 лет, он родился и вырос в Одессе. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2014 году.
- Два года владел поясом чемпиона в китайской организации YunFeng.
- Провел 25 боев, в которых одержал 19 побед.
- "Украинский МакГрегор" – прозвище украинца.