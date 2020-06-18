Известный боец ММА украинец Аскар Можаров хочет провести следующий поединок с ветераном смешанных единоборств. Элейн Нгалани по прозвищу "Пантера" может стать соперником украинца.

Потенциальный соперник украинца родился в Камеруне, но живет и представляет Гонконг, пишет Klitschko-Brothers.

Читайте также Топ-4 лучших бойцов в истории MMA: нашлось ли место МакГрегору

Громкий вызов

По словам украинца, ранее он тренировался с Елейном и восхищается его отношением к работе. Он считает, что это серьезный соперник для любого бойца в MMA.

Считаю замечательной идеей нокаутировать Нгалани в рамках своего дебютного боя в One FC. Отомщу Елейну за Игоря Субору,

– заявил Можаров.

Что известно об Элейн Нгалани

45-летний Элейн является четырехкратным чемпионом мира по муай тай. В опыте Нгалани уже есть выступления против украинцев.

В 2015 году украинец Игорь Субора не устоял перед мощью Нгалани и потерпел поражение. Представитель Гонконга победил техническим нокаутом уже в первом же раунде.

Нгалани выступает в большом мировом промоушене Опе Fight Сһамріопѕһір (One FC).

Как видим, Аскар Можаров активно готовится к предстоящим поединкам. Много видео с тренировок можно увидеть в его Instagram.