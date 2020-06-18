"Український МакГрегор" Можаров кинув виклик легенді ММА
Відомий боєць ММА українець Аскар Можаров хоче провести наступний поєдинок із ветераном змішаних єдиноборств. Елейн Нгалані на прізвисько "Пантера" може стати суперником українця.
Потенційний суперник українця народився у Камеруні, але живе та представляє Гонконг, пише Klitschko-Brothers.
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Гучний виклик
За словами українця, раніше він тренувався з Елейном та захоплюється його відношення до роботи. Він вважає, що це серйозний суперник для будь-якого бійця в MMA.
Вважаю чудовою ідеєю нокаутувати Нгалані в рамках свого дебютного бою в One FC. Помщуся Елейну за Ігоря Субору,
– заявив Можаров.
Що відомо про Елейн Нгалані
- Українцю 25 років, він народився і виріс в Одесі. Професійну кар'єру у змішаних єдиноборствах почав у 2014 році.
- Два роки володів поясом чемпіона в китайській організації YunFeng.
- Провів 25 боїв, в яких здобув 19 перемог.
- "Український МакГрегор" – прізвисько українця.