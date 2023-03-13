Украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях под Бахмутом

Украинский прыгун в высоту Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом.

Информацию о гибели Романа Полищука сообщили в Федерации лёгкой атлетики Украины.

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Роман Полищук пошел на войну с первых дней российского вторжения. Он был в 206 батальоне 241 бригады, который находится на Бахмутском направлении. Именно в боях под Бахмутом погиб Роман Полищук.

До войны Роман Полищук был прыгун в высоту (воспитанник Ирины Пустовойт).

"Ужасные потери, мучительные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Ведь если не они, то никто. Слава герою. Слава Украине. Отомстим", – говорится в сообщении Федерации легкой атлетики Украины.