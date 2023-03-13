Інформацію про загибель Романа Поліщука повідомили у Федерації легкої атлетики України.

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Роман Поліщук пішов на війну з перших днів російського вторгнення. Він був у 206 батальйоні 241 бригади, який наразі перебуває на Бахмутському напрямку. Саме в боях під Бахмутом і загинув Роман Поліщук.

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"Жахливі втрати, болісні втрати. Наша задача їх не допускати. Вшануємо пам’ять героя і будемо якомога регулярніше донатити ЗСУ. Бо якщо не вони, то ніхто. Слава герою. Слава Україні. Помстимося", – йдеться в повідомленні Федерації легкої атлетики України.