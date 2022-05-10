Украинский легионер Риги Филиппов приобрел автомобиль для ВСУ
Источник:инстаграмм Дмитрия Поворознюка
Нападающий латвийской Риги Александр Филиппов приобрел для украинской армии автомобиль. Легионер сделал цен вместе со своими друзьями.
Подъехала помощь из Латвии
Футболист Вереса и украинский блоггер Дмитрий Поворознюк рассказал о самой большой необходимости для ВСУ – это внедорожники. Уже на следующей неделе Поворознюк отвезет два автомобиля на фронт.
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Один поедет в Изюмское направление, где идут адские бои против оккупантов. Второй отправится под Херсон, временно оккупированный врагами.
Один из автомобилей уже приобрел украинский футболист Риги Александр Филиппов, который вместе с друзьями приближает победу Украины над Россией.
Поворознюк продолжает собирать деньги, чтобы приобрести вторую машину. Для этого нужно еще 150 тысяч гривен.Подробности. Средства можно присылать на счет Дмитрия – 5363 5426 0313 0320 (Поворознюк Дмитрий).
Автомобили уедут в горячие точки. Фото и видео футболист Вереса выложит уже по возвращении с Востока.
Подарок от Филиппова для ВСУ / Фото из инстаграммы Дмитрия Поворознюка
Кто такой Дмитрий Поворознюк
- Дмитрий Поворознюк – украинский журналист и блоггер, который в 2020 году попробовал роль профессионального футболиста.
- Он подписал контракт с родным Вересом. С Ровенским клубом Поворознюка связывает соглашение до конца июня 2022 года.
- В футболке ровенчан сыграл пять поединков, в которых не запомнился результативными действиями.
Недавно Филиппов рассказал, как в Латвии поддерживают Украину. В поддержку агрессии России у местных могут забрать даже гражданство страны.
Карьера Александра Филиппова
- 29-летний форвард выступал за ряд украинских клубов – киевский Арсенал, Ильичевец, Макеевка, Никополь, Авангард и Десну. Черниговский клуб стал последним для Филиппова в УПЛ перед переездом в Бельгию.
- В сентябре 2020 года стал игроком Сент-Трюйдена, но закрепиться в основном составе так и не смог.
- Александра отдали в аренду в латвийскую Ригу, рассчитанную до конца 2022 года. После чего украинец вернется в бельгийскую команду.
- С Сент-Трюйденом Филиппова связывает контракт, истекающий 30 июня 2023-го.
- В нынешнем сезоне отыграл 10 матчей, в которых забил два гола и совершил один ассист.